Fiscais agropecuários apreendem mais de 3 mil ovos clandestinos em Belém

Mais de 3 mil ovos de origem clandestina foram apreendidos por fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) nesta sexta-feira (19), em diversos supermercados da Região Metropolitana de Belém. A ação foi realizada em parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

As 3.290 unidades estavam sendo comercializadas com rótulo sem o selo de inspeção sanitária, representando risco para a saúde do consumidor. A falta de registro da empresa significa que ela não é cadastrada na Agência de Defesa, que faz a inspeção sanitária e atesta a qualidade dos produtos de origem animal.

Todos os estabelecimentos do Pará que processam alimentos de origem animal e vegetal devem ser regularizados pela Adepará.

Segurança alimentar – A diretora de Defesa e Inspeção, Adriele Cardoso, ressaltou que a fiscalização dos órgãos competentes é essencial para garantir a segurança alimentar da população. “É importante que as empresas que atuam no ramo alimentício estejam regularizadas e sigam as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis. A população também deve estar atenta e evitar consumir produtos vendidos por empresas irregulares ou sem procedência conhecida”, orientou.

Sem qualquer registro oficial é possível que os ovos estejam contaminados com bactérias que causam doenças, principalmente a salmonelose, infecção que pode afetar o sistema gastrointestinal de seres humanos, causando dor abdominal, diarreia, febre e vômito. Em casos graves, pode levar a complicações sérias, como sepse, e à morte.

Para ter garantia de um produto fabricado em estabelecimento registrado, com segurança sanitária, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos na embalagem – Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará, Registro Artesanal da Adepará, Serviço de Inspeção Federal (SIF) e Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará