Fiscais da Sefa apreendem dois drones agropecuários em Conceição do Araguaia

Durante operação de fiscalização, servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito de Conceição do Araguaia, Sul do Pará, no KM-15 da Rodovia PA-447, apreenderam dois drones agropecuários, no valor de R$ 173.000,00.

“O veículo transportador vinha de Brasília (DF) para Xinguara, no Estado do Pará. Embora tenham sido apresentadas notas fiscais de uma empresa em Brasília para outra empresa, também em Brasília, ficou evidente que a mercadoria tinha como destino final Xinguara. Essa tentativa de entrega em local diferente do indicado nas notas fiscais caracteriza quebra de trânsito, aparentemente na intenção de evitar o pagamento dos impostos devidos”, contou o coordenador da unidade da Sefa no Araguaia, Cincinato Oliveira.

Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 59.166,00, referente ao ICMS e multa. Após o pagamento, a mercadoria foi liberada.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação