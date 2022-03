Fiscais da Sefa apreenderam bebidas escondidas entre hortifrútis em Conceição do Araguaia 

Nesta última terça-feira (22), Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam no município de Conceição do Araguaia, 1.452 garrafas de refrigerante e 732 latas de cervejas escondidas entre produtos hortifrutigranjeiros.

De acordo com o coordenador da unidade Araguaia, Marcelo Dias, “A mercadoria estava sem documento fiscal e foi escondida junto a produtos hortifrútis, que saíram de Anápolis, interior de Goiás. A fiscalização resolveu olhar a mercadoria e, ao abrir o caminhão, acabou encontrando a bebida. Está é uma prática comum para tentar evitar o pagamento do imposto”, informou o coordenador.

O valor da mercadoria totaliza R$ 7.874,00. Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Deposito (TAD), no valor de R$ 4.849,00, e a mercadoria foi liberada após o pagamento do imposto e multa.

Também na terça-feira (22) foram apreendidas 6.000 lâmpadas de LED sem documentação fiscal, na unidade de controle de mercadorias em trânsito Gurupi, no KM-20 da Rodovia BR-316, município de Cachoeira do Piriá, no Nordeste, na divisa com o Maranhão.

Uma mini van, estava abarrotado de caixas, e não atendeu à ordem de parada para evitar a fiscalização. Houve uma perseguição até o veículo parar na estrada. Na abordagem, foi verificado que a mercadoria estava com nota de venda com destino ao Estado do Maranhã. “Era um carro pequeno e o volume era pequeno, mas o valor de carga era considerável’, explicou o coordenador da unidade de Gurupi, Rafael Brasil.

O valor das lâmpadas foi avaliado em R$ 102.470,00. Foi lavrado um TAD no valor de R$ 15.546,00, referente a imposto e multa.

Foto: Divulgação