Fiscalização apreende mais de 2 mil pares de sapatos em Conceição do Araguaia

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Araguaia, sudeste do Estado, apreenderam, no dia 15/11, 2.327 pares de sapatos avaliados em R$ 465,4 mil. Apreensão ocorreu no Km-15 da rodovia 447 km, no município de Conceição do Araguaia.

Durante a fiscalização noturna, foi parado o caminhão vindo de Nova Serrana (MG) com destino a vários municípios do Pará. “As Notas fiscais apresentadas tinham valores muito baixos, o que chamou a atenção dos fiscais da receita estadual. Quando o caminhão foi aberto, verificamos que a mercadoria era formada por mais de dois mil pares de tênis. De acordo com o Laudo Pericial emitido pela BPG (Brand Protection Group), eram cópias de marcas famosas”, informou o coordenador da unidade fazendária, Marcelo Dias.

Foi gerado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 142.412,40, referente a ICMS e multa. A mercadoria será entregue à Delegacia de Polícia Civil para emissão do Boletim de Ocorrência.

No mesmo caminhão foram encontrados 753 itens de produtos de cama, mesa e banho, avaliados em R$15.644,00, e sem nota fiscal. Foi gerado o TAD no valor de R$4.787,06. “O pagamento foi efetuado e a mercadoria liberada”, disse Dias.

No dia 15/11 também foram apreendidas três toneladas de queijo sem documentação fiscal. O motorista do caminhão não respeitou a sinalização, foi perseguido e alcançado pela equipe de fiscalização. O valor da mercadoria é de R$ 30 mil e foi lavrado um TAD no valor de R$9.180 mil e outro referente ao desrespeito a sinalização no valor de R$2.477,82 mil. Mercadoria foi liberada após o pagamento do imposto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação