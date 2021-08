Fiscalização aprende material de pesca ilegal em Tucuruí

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) fiscalizou o Lago de Tucuruí entre 16 e 27 de agosto para combater a prática de pesca predatória no Município do Sudeste do Pará. Foi apreendido na ação 9 mil metros de malhadeiras, foi fiscalizado arpoes, armas de fogo, pesos para mergulho e outros equipamentos usados na pesca ilegal. os fiscais da semas doaram os peixes apreendidos a entidades filantrópica e de assistência social da região.

Durante a fiscalização que teve apoio da polícia militar e de secretarias municipais de meio ambiente, foi flagrado exploração ilícita de madeira e tiraram de circulação dois caminhões, um motosserra, 38,70 m³ de madeira serrada e 150 estacas da espécie acapu.

Foto: Semas.