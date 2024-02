Fiscalização do Detran resulta em 10 prisões por dirigir após consumo de álcool

A fiscalização intensiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) identificou 10 motoristas dirigindo após o consumo de álcool, neste final de semana. Os flagrantes foram registrados em Vigia (4), Abaetetuba (3), na PA-391 que dá acesso a ilha de Mosqueiro (2), e na BR-316 (1). Todos os condutores foram presos e encaminhados para as delegacias mais próximas.

O coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa, explica que a maior preocupação é com a combinação de álcool e direção. O hábito de conduzir veículo após a ingestão de bebida alcoólica continua sendo uma das principais causas de sinistros graves nas rodovias onde o órgão atua. A operação Lei Seca está em andamento com o uso do etilômetro para autuar motoristas que insistem em desobedecer leis de trânsito.

“As muitas operações que realizamos mostram que a maior parte dos condutores parados pela fiscalização respeitam a Lei Seca, o que vem contribuindo para reduzir os índices de mortes nas estradas, no entanto, os poucos que insistem em desobedecer à regra de beber e não dirigir ainda são os principais causadores de sinistros graves, por isso estamos atentos para coibir essa infração gravíssima”, garante.

A Operação Carnaval 2024 segue até a próxima quarta-feira e para garantir segurança das estradas, o Detran reforçou a fiscalização nos principais municípios com tradição no carnaval paraense. Desde a última sexta-feira, 9, mais de 300 agentes de fiscalização atuam nas rodovias estaduais atentos ao movimento de veículos que costuma ser intenso durante todo o período carnavalesco.

O objetivo é coibir infrações que possam comprometer a segurança viária de motoristas e pedestres. Salinópolis, Bragança, Cametá, Santa Bárbara, Vigia, Tucuruí e Abaetetuba são alguns dos municípios onde a fiscalização atua para evitar excessos no trânsito.

Em Vigia o movimento tende a aumentar a partir deste domingo e também ganhou reforço das equipes de educação de trânsito. Além de combater a alcoolemia, os agentes também estão atentos a outros fatores de risco, como o excesso de velocidade. Na PA-140, que liga a BR-316 ao município vigiense, equipamentos de controle de velocidade reforçam a fiscalização para inibir velocidades acima do permitido para a via. A falta de capacete, o uso do celular ao dirigir, o excesso de passageiros e condutores sem CNH ou com o licenciamento atrasado lideram as infrações na rodovia estadual.

Na PA-391, que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, as ações ocorrem no posto do Detran e no pórtico de entrada do distrito e se concentram no combate à alcoolemia e na verificação dos documentos do veículo e do condutor. O trabalho conta com o auxílio da Central de Controple de Operações Viárias – Sentinela. Os equipamentos de videomonitoramento detectam veículos trafegando com o licenciamento em atraso ou com suspeita de roubo e furto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação