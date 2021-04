Fiscalização estadual apreende mais de 200 kg de pescado no Lago de Tucuruí

Mais de 200 quilos de pescado, 40 quilos de carne de jacaré e 02 pirarucus vivos adultos, espécie ameaçada de extinção, foram apreendidos durante uma fiscalização na região da Unidade de Conservação Lago de Tucuruí. As ações foram realizadas pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e da Polícia Militar do Pará.

A atividade faz parte do cumprimento do defeso do pescado, período em que se busca preservar o período reprodutivo das espécies de peixes na região. As equipes percorreram durante 10 dias os municípios de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento, Jacundá e Nova Ipixuna, verificando e advertindo os comerciantes acerca da proibição.

“Se trata de uma ação permanente de fiscalização com a integração entre os órgãos estaduais e municipais, que ocorre ao longo do ano, na região. O objetivo é garantir o respeito ao período reprodutivo das espécies de pescado e, dessa forma, manter os estoques pesqueiros e, por consequência, a sustentabilidade econômica daqueles que sobrevivem da pesca”, destacou Mônica Moreira, diretora de Fiscalização e Meio Ambiente da Semas.

Também foram apreendidos 44 aves da espécie passeriforme e 03 quelônios (tracajás), além dos apetrechos de pesca e materiais de caça proibidos, como 16.200 metros de rede de malhadeiras, 08 motosserras, 8 arpões, 4 motores rabeta, 48 gaiolas e uma arma de fogo caseira.

O pescado em condições adequadas de consumo foi doado para comunidades carentes da região. Já os outros animais foram devolvidos à natureza.

A Semas ressalta que, durante o período de reprodução do pescado, a pesca e a comercialização são totalmente proibidas. Os comerciantes devem apresentar documentos que comprovem que os animais foram pescados e armazenados antes do defeso. A fiscalização teve início no dia 14 de abril e foi concluída na última sexta-feira (23), na área que abrange o Lago de Tucuruí.

Por Bruna Brabo (SECOM)