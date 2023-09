Fiscalização fluvial

Basta chegar os meses do bro, setembro, outubro, novembro e dezembro, para que a Capitania dos Portos aumente sua fiscalização sobre embarcações de pequeno e médio porte, que ficam mais suscetíveis à maresia provocada por ventos fortes nos rios e baías da região. Na semana passada, uma embarcação com capacidade para mais de 300 passageiros, considerada de porte médio, enfrentou uma forte ventania com chuva nos rumos de Breves em direção à Macapá, que os passageiros desesperaram-se temendo pelo pior. O mesmo ocorre mais ou menos acentuado, nas viagens dos municípios marajoaras para Belém, principalmente Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras, com maior número de embarcações, muitas delas de turistas, que partem para uma aventura sem saber o que os aguarda.