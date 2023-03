Fiscalização na Pedra do Peixe garante abastecimento na Semana Santa

Agentes de fiscalização de diversos órgãos da Prefeitura de Belém atuam de madrugada na Pedra do Peixe do Complexo do Ver-o-Peso, para cumprir o Decreto Municipal nº 106.644/2023, sancionado pela Prefeitura de Belém e publicado na edição do dia 21 de março de 2023 do Diário Oficial do Município, que garante o abastecimento do peixe dentro da capital paraense no período da Semana Santa.

A ação segue até a Sexta-Feira Santa, 7 de abril, com o objetivo de fiscalizar e ordenar o funcionamento da Pedra do Peixe. Os órgãos municipais envolvidos são as secretarias municipais de Economia (Secon), de Saneamento (Sesan) e de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária (Sesma/Devisa), Defesa Civil Municipal, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB) e Organização Pública.

Na operação, atuam como parceiros a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Inmetro/PA) e Polícia Militar do Pará (PMPA).

“As ações são realizadas de 00h até às 6h da manhã na Pedra do Peixe. A meta da Prefeitura de Belém é organizar a comercialização por atacado do pescado e controlar a saída dele para outros municípios do estado, a fim de garantir uma quantidade suficiente do produto em nossas unidades de abastecimento”, explicou o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

Comerciantes destacam a importância da Pedra do Peixe estar bem abastecida

José Rodrigues de Melo há 15 anos transporta o pescado da Pedra do Peixe do Ver-o-Peso para a comercialização no Complexo do Jurunas, em Belém. As principais espécies negociadas são a dourada, filhote, tambaqui, gurijuba, bagre, pirapitinga e gó.

“Em dias normais compro diariamente cerca de 1.200 quilos, já nessa época de quaresma a quantidade que levo varia de 3 mil a 4 mil, dando várias viagens por vez. Por isso, a importância da Pedra do Peixe estar bem abastecida para garantir peixe no Jurunas”, diz o comprador.

Com uma quantidade expressiva do peixe nos mercados municipais, a especulação de preço também pode diminuir. “Já que identificamos aumentos contínuos nessa época do ano, a tendência é que o valor se equilibre, pelo menos ao que diz repeito ao abastecimento interno do pescado, dando maior oportunidade de compra para a população”, destaca o supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa.

O balanceiro Rivaldo Cardoso Negrão trabalha com a comercialização do pescado na Pedra do Peixe há 35 anos. O permissionário da Secon diz que “a Semana Santa será promissora, pois conversando com os trabalhadores que vendem aqui, eles têm nos dito que está dando bastante peixe. Isso é bom para nós e para quem compra para vender em Belém e no interior”, observa.

Autorização de transporte para o interior do Estado

Conforme o Decreto Municipal nº 106.644/2023, a circulação intermunicipal do pescado em Belém, no período de 24 de março a 7 de abril, terá que ser autorizada pela Secon, por meio da Guia de Transporte do Pescado (GTP).

A emissão da GTP poderá ser solicitada pelos transportadores de pescado por atacado, pelo e-mail: secon-dfmp@cinbesa.com.br, ou via telefone, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos domingos das 8h às 14h. Os números da Secon disponíveis para contato são (91) 99635-7935/ (91) 98367-1706/ (91) 98196-0246/ (91) 98469-2628/ (91) 98500-9311.

Os documentos necessários para a emissão da Guia de Transporte do Pescado (GTP) são a identificação do transportador com cópia do documento; e o requerimento oficial encaminhado pelas prefeituras municipais em favor do interessado, solicitando o cadastro e identificando o destino, a quantidade de pescado a ser transportado, o nome do responsável pelo transporte e a placa do veículo transportador.

Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Secon