Fiscalização sanitária da Prefeitura de Belém percorre barracas e restaurantes de Mosqueiro

Durante os finais de semana do mês de julho, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) fiscalizam estabelecimentos comerciais, localizados na ilha de Mosqueiro. O objetivo é verificar se os proprietários dos estabelecimentos estão utilizando boas práticas de manipulação de alimentos, além de manter as normas do protocolo sanitário anti-covid.

Neste primeiro final de semana de ação, quatro equipes atuam na ilha. “Nós chegamos no estabelecimento, notificamos o proprietário que ele tem que requerer a licença de funcionamento junto à vigilância sanitária. Também verificamos as condições da cozinha, se eles estão mantendo as boas práticas de manipulação e fazemos orientações em relação ao enfrentamento da covid-19 para nos assegurar que o decreto está sendo cumprido pelos proprietários”, explica a fiscal sanitária, Joana Souza.

O comerciante Walter Cercal, que tem um restaurante há 16 anos, na praia do Chapéu Virado, sabe bem a importância de manter os cuidados. “Isso é uma questão de responsabilidade com os funcionários, clientes e você mesmo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte”, declarou.

A fiscalização, segundo Walter, é uma forma de deixar os comerciantes em alerta. “Eu acho necessário, porque se não formos fiscalizados, acabamos relaxando”, afirmou.

Fátima Pinheiro, proprietária de um quiosque na praia do Chapéu Virado há 35 anos, garante que toma todos os cuidados necessários. “Nós aqui no quiosque, temos todo cuidado para seguir as regras da vigilância com a alimentação para vender comida de qualidade para os nossos visitantes da ilha”, ressaltou.

Fiscalização e orientação para assegurar um verão tranquilo

As equipes percorrem restaurantes, quiosques, barracas e hotéis para executar o trabalho de fiscalização e orientação. E para quem aproveita o local para passear com a família aprova essa ideia, como o empresário Antônio Souza.

“É uma forma muito boa de contribuir para nós consumidores, principalmente nessa época de muito fluxo. E com essa fiscalização, a gente tem mais uma segurança de que os alimentos são mais saudáveis, bem nutritivos e fresquinhos”, afirmou.

As equipes não registraram nenhuma irregularidade nos estabelecimentos comerciais da Ilha de Mosqueiro. Os locais visitados então em ordem e cumprindo as normas sanitárias. A fiscalização sanitária da Sesma continuará percorrendo os pontos comerciais ao longo do mês de julho na ilha.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira