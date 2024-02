Fiscalização viária garante segurança no trânsito neste Carnaval

Neste Carnaval as forças de Segurança Pública seguem trabalhando nas rodovias estaduais para garantir um trânsito mais seguro, sem acidentes, com respeito e responsabilidade. A operação “Carnaval 2024”, deflagrada na última sexta-feira (9) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com participação dos demais órgãos, tem como objetivo fiscalizar, orientar e educar condutores sobre as leis de trânsito e a condução sob efeito de álcool.

Deflagrada em 70 localidades, a operação vem intensificando ações preventivas nas rodovias e estradas estaduais e municipais do Estado, com especial atenção nos acessos aos principais balneários paraenses como Salinópolis, Abaetetuba, Mosqueiro, dentre outros.

As atuações acontecem de forma integrada com participação da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon), Guarda Municipal de Belém, além de outros. O principal objetivo é a redução de acidentes durante os deslocamentos e zerar as vítimas fatais em ocorrências.

No Posto de Controle Rodoviário (PCRv), localizado no quilômetro 7 da rodovia PA-242, no município de Abaetetuba, os militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificaram ações de fiscalização de trânsito e campanhas educativas para os motoristas seguirem viagem de forma mais segura nas rodovias estaduais. A ação contou com agentes da Arcon que reforçaram a fiscalização e orientação no transporte intermunicipal de passageiros.

Já no pórtico do Distrito de Mosqueiro, na PA-391, o BPRv, a Guarda Municipal de Belém, Arcon e o Conselho Tutelar e juizado especial, fiscalizaram a entrada de foliões que buscavam a bucólica neste período. De acordo com o comandante da barreira preventiva, major PM Gilberto Reinaldo, a ação visa a manutenção da segurança neste período.

“Estamos com uma barreira integrada com os demais órgãos do sistema de segurança pública. Reforçando que isso é para trazer mais segurança para as pessoas tanto que vão para a praia para se divertir, mas também para quem é folião. Nós fazemos o trabalho preventivo para verificar delitos, mas também verificar a situação de menores que estão desacompanhados, transportes que estão irregulares, e situação de veículos também, que às vezes o condutor está sem habilitação, está vencido, então aqui nós fazemos esse filtro”, explicou.

A aposentada Maria Farias elogiou a ação preventiva. “Com certeza precisa desse trabalho. Para mim está maravilhoso. É um pequeno estresse, mas que vale muito a pena”, destacou.

Quem também concordou foi Antônio Monteiro, que após a verificação, seguiu viagem para a ilha. “Acho muito bom, muito bom mesmo, porque você evita muito acidente, até bebida alcoólica. Isso é bom demais”, disse.

A Operação Carnaval 2024 prossegue até a próxima Quarta-feira de Cinzas, 14, e conta com o reforço de mais de 2 mil agentes de segurança distribuídos em 70 localidades, durante esse período. As atividades ostensivas, preventivas e de fiscalizações serão realizadas durante todo o período de feriado prolongado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Cesar Filho/Foto: Ascom SEGUP