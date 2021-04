Fisco espanhol diz que Shakira fraudou quase R$ 100 milhões

A Agência Tributária da Espanha confirmou que a cantora Shakira sonegou mais de 14,5 milhões de euros (R$ 97 milhões) ao longo de três anos, o período em que ela viveu na região nordeste da Catalunha. Segundo a agência Efe, a receita espanhola enviou um novo relatório à Justiça no qual ratifica que a cantora Shakira fraudou 14,5 milhões de euros em impostos entre 2012 e 2014.

De acordo com as autoridades da Espanha, Shakira teria fingido não residir no país e, com isso, escondido sua renda por meio de uma rede de empresas. Técnicos que analisaram o caso não aceitaram os argumentos da colombiana de que sua agenda de shows provariam que ela ficou menos de 184 dias na Espanha em um ano e, portanto, não teria obrigação de pagar impostos no país.

A acusação contra Shakira foi registrada por um promotor público da Espanha em 2018. Uma investigação rastreou postagens em redes sociais e estabelecimentos comerciais frequentados por Shakira, para tentar provar que ela de fato fixou residência no país no período. Na época, a assessoria da cantora divulgou uma nota negando irregularidades.

– Shakira cumpriu, em todos os momentos, com suas obrigações tributárias e não deve qualquer quantia à Fazenda espanhola. A cantora tem uma atividade profissional intensa fora da Espanha e quase 90% de sua renda vem de outros países. Sua estrutura familiar é muito diferente dos modelos convencionais – disse a assessoria de Shakira.

