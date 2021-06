Fiuk agradece ajuda de Juliette e se declara: “Não desistiu de mim”

Quem apostou que a amizade de Fiuk e Juliette acabaria após a paraibana ver os vários VTs em que o cantor se posicionou contra ela no BBB21, se enganou. Segundo o filho de Fábio Jr., a relação dos dois segue firme e forte fora do confinamento.

Em entrevista à Quem, o ex-BBB afirmou ter percebido que sua mania de perseguição não cessou, como ele acreditava antes de encarar o reality, e que Juliette se tornou uma aliada ao acolhê-lo. “Achava que já tinha resolvido isso. Lá dentro, vi que não”, diz ele.

“Não conseguia confiar direito nas pessoas. A Juliette é uma pessoa a quem sou muito grato. Ela nunca desistiu de mim e, de alguma maneira, conseguiu entender essa mania de perseguição que eu tenho. Quando entendi que ela gostava de mim e que estava do meu lado, foi muito mágico. Tenho grande carinho por ela”, afirmou Fiuk.

Com bom humor, o cantor diz que o confinamento fez com que convivessem “entre tapas e beijos”. “Tivemos alguns pequenos arranca-rabos, mas construímos uma relação de maneira muito gostosa. A amizade fica”, completou.

Ele ainda disse que durante e após o programa as emoções ficam à flor da pele em situações cotidianas. “Depois de sair da casa, olhei pro mar e chorei. Olhei pro meu empresário e fiquei emocionado (risos)”, conta. Entre as novidades profissionais, está o lançamento do single Big Bang. A gravação do clipe, em São Paulo, contou com as participações especiais dos ex-BBBs Lumena e Gil.

Fonte: Metropoles