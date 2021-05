Fiuk nega receber mesada de R$ 5 mil de Fábio Jr: ‘Não me paga nada’

Antes de conseguir o terceiro lugar no “BBB 21” , Fiuk fez um apelo para o público votar nele porque estaria precisando desse dinheiro para a família. Após isso, começaram a surgir boatos de que o cantor estaria bravo porque Fábio Jr teria reduzido a mesada do filho para R$ 5 mil por mês. Segundo o Uol, o ex-BBB negou receber qualquer dinheiro do pai.

“Ele não me paga nada. Sou emancipado desde os 16. Óbvio que iam inventar uma coisa dessas, que sou mimado, recebo mesada”, disse Fiuk. Quando ainda estava na casa mais vigiada do país, ele contou que precisou vender alguns bens como um carro e uma guitarra porque estava com dificuldades financeiras devido à pandemia.