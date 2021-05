Fiuk se reencontra com Fábio Jr e cantor compartilha momento

Fiuk também assumiu que passou do ponto ao dizer que estava passando por dificuldades financeiras

Esta sexta-feira (7) foi de muita emoção para Fiuk e Fábio Jr. O terceiro colocado no “Big Brother Brasil 21” reencontrou o pai, que compartilhou o momento nas redes sociais. Pai e filho pulam no abraço de reencontro após mais de 100 dias separados.

“Filhote chegou! Caramba! Te amo muitão, filho!”, diz a legenda da publicação no Instagram.

Após a final do “BBB”, Fiuk desmentiu um boato que surgiu nos últimos dias de que o artista recebia uma mesada de R$ 5 mil do pai. “Ele não me paga nada. Sou emancipado desde os 16. Óbvio que iam inventar uma coisa dessas, que sou mimado, recebo mesada”, disse o cantor.

