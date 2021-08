Flagrante de moeda falsa em Redenção no Pará

A Polícia Federal flagrou um homem com uma quantia de mil reais em cédulas falsas, o caso ocorreu em Santana do Araguaia/PA, na manhã desta segunda-feira (16), a polícia foi alertada pelo setor de inteligência dos correios que apontou sobre uma encomenda suspeita.

A equipe policial conseguiu identificar o destinatário da encomenda, que possuía cinco cédulas de valor de face de R$100,00 reais e dez cédulas de valor de face de R$ 50,00 reais totalizando a quantia de mil reais em dinheiro falso.

No momento do flagrante o nacional confessou o delito, sendo assim, as notas foram enviadas para o setor de perícias da polícia federal. Se confirmado a hipótese criminal o homem abordado respondera pelo crime de moeda falsa, previsto no art.289, par.1ºdo Código Penal Brasileiro.

Foto: Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção/ PA