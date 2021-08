Flagrante de tráfico de peixes em Altamira no Pará

A Polícia Federal prendeu na tarde desta segunda-feira (23) em flagrante uma mulher que tentava transportar uma mala com peixes ornamentais, conhecido como cascudo zebra, oriundos do Rio Xingu, no Aeroporto de Altamira/PA na qual ela tinha como destino a cidade de Manaus/AM. Foram apreendidos 277 peixes ornamentais avaliados em 150 mil reais.

Segundo o delegado Thiago Wesley Scapim Machado a espécie chama atenção dos traficantes pelo alto valor econômico no cenário internacional. Em junho deste ano houve prisões e cumprimento de mandato de busca e apreensão a pessoas ligadas a uma grande organização criminosa especializada em peixes na região de Altamira.

Já é a terceira vez que a polícia federal atua no aeroporto de Altamira para fazer esse tipo de ocorrência. Em menos de um ano já foi preso em flagrante, nas outras ocasiões, cinco transportadoras, popularmente conhecidos por mulas, e quatro responsáveis pelo tráfico.

A mulher que foi autuada por Tráfico de Peixes Ornamentais em flagrante, está detida incidindo no artigo 34, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 15, inciso II, alíneas “a” e “q”, ambos da Lei nº 9.605/1998.

Fotos e Vídeos : Policia Federal