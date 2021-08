Flagrante ilegal de combustível

Na tarde do último sábado (21) a polícia federal de Redenção PA realizou a apreensão de 3 caminhões carregados com cerca de 59.000 mil litros de diesel. O combustível era de origem ilegal e estava sendo transportado com destino a uma terra indígena Kayapó, na região vila brilhante no município de cumaru do norte do Pará.

Depois da abordagem, foram identificados um caminhão bitrem, caminhões caçamba, munições e mantimentos sendo transportados para abastecimento das atividades do garimpo ilegal. Três homens foram presos em flagrante delito e encaminhados ao presídio de Redenção/PA, onde ficaram a disposição da justiça.

Caso confirmadas as hipóteses criminais, os investigados responderão pelos delitos descritos no art. 1º, I da Lei nº 8.176/91 (crime contra a ordem econômica) e art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98, cujas penas somadas chegam a 09 anos de detenção e multa.

Foto e Vídeo: Polícia Federal Redenção Pará