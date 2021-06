Flagrante mostra cachorro sendo arrastado por veículo em Xinguara, no sudeste do Pará

Um vídeo flagrou cenas de maus-tratos contra um cachorro no município de Xinguara, sudeste do Pará. Nas imagens que são fortes o animal aparece sendo arrastado por um veículo. A polícia identificou o motorista.

Em nota, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Xinguara, informou que instaurou um inquérito policial para apurar o caso. O motorista do veículo foi identificado e prestou depoimento. Diligências estão sendo realizadas no intuito de ouvir testemunhas e analisar imagens de circuito de câmeras para comprovação dos fatos.

Qualquer informação que auxilie no esclarecimento do caso, pode ser repassada via disque denúncia 181.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Reprodução/TV Liberal