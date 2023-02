Flamengo busca a virada sobre o Al-Ahly e garante o terceiro lugar no Mundial

O Flamengo precisou se superar dentro da partida para buscar a virada contra o Al-Ahly e vencer a partida por 4 a 2 para ficar na terceira posição do Mundial de Clubes. Depois de sair ganhando no início, o Rubro-Negro sofreu a virada na etapa final e, com um jogador a mais, reverteu a situação e construiu seu triunfo. Mais uma vez decisivos, Gabriel Barbosa e Pedro marcaram dois gols cada na vitória flamenguista. Santos também fez uma partida de destaque e defendeu uma cobrança de pênalti no início do segundo tempo. Pelo lado egípcío, Abdelkader anotou os dois gols do Al-Ahly. Fla começa melhor, mas cede empate Ao contrário da semifinal, o Flamengo entrou intenso em campo e pressionou o Al-Ahly nos minutos iniciais.

A postura enérgica fez o confronto repetir o roteiro da estreia, no entanto, desta vez, à favor do Rubro-Negro. Logo no primeiro ataque criado, o time carioca foi recompensado. Aos três, Varela invadiu a área pela direita e recebeu uma entrada atrasada do marcador.

Após análise no VAR, o árbitro não teve dúvidas e apontou a marca do pênalti. Gabriel Barbosa assumiu a responsabilidade e não decepcionou, cobrando com tranquilidade e mandando a bola para um lado e o goleiro para o outro. Depois do gol cedo, o Flamengo não conseguiu manter o ritmo e voltou a repetir os erros da primeira partida.

O Al-Ahly aproveitou o recuo rubro-negro para se impor no ataque e investir nas bolas aéreas para tentar o empate antes do intervalo. Apesar da superioridade egípcia, a defesa flamenguista dava conta do recado e impedia o pior. Aos 23, o Rubro-Negro conseguiu respirar e teve a chance de ampliar o placar. Após contra-ataque puxado por Arrascaeta, Pedro cabeceou firme e o goleiro defendeu para o meio da área, Gabriel tentou completar para as redes e mandou por cima da meta. Mesmo levando pouco perigo ao gol defendido por Santos, o Al-Ahly foi insistente na sua principal característica e alcançou a igualdade antes do intervalo.

Após escanteio, Abdelkader venceu duelo por cima e testou no canto de Santos, deixando tudo empatado.

Rubro-Negro sofre susto e busca a virada O Flamengo sabia que no segundo tempo teria que enfrentar mais do que o valente time do Al-Ahly, mas também o seu próprio nervosismo. O experiente time rubro-negro começou melhor a etapa final, repetindo o bom início da partida, mas acabou deixando o ritmo cair novamente. Aos 13, veio o primeiro susto sofrido pelo Flamengo. Thiago Maia chegou atrasado em dividida e cometeu pênalti.

Foi o momento de Santos brilhar, o goleiro cresceu na batida e agarrou a cobrança de Ali Maâloul. O Al-Ahly não acusou o desânimo após a chance desperdiçada e chegou a virada dois minutos mais tarde. Abdelkader fez grande jogada pela esquerda, limpou a marcação e bateu rasteiro, longe do alcance do goleiro rubro-negro. A remontada que já era difícil para o Flamengo tomou ares desespero com a virada do time egípcio.

Apesar disso, o Mengão juntou suas peças e em um lance capital mudou a história da partida. Ayrton Lucas foi lançado em velocidade e derrubado pelo seu marcador.

O juiz inicialmente marcou pênalti, mas voltou na decisão e apontou falta fora da área com a expulsão de Abdel Fattah. Com vantagem numérica, o Flamengo animou a partida e conquistou o empate pelos pés do artilheiro Pedro. O centroavante aproveitou erro da defesa e tocou por cima do goleiro para igualar o placar. Depois do empate, a tranquilidade voltou a estar do lado flamenguista, que teve paciência para construir sua vitória na reta final do jogo.

Aos 39, Arrascaeta tentou o cabeceio e a bola explodiu no braço de Ibrahim. O arbitro outra vez consultou o VAR para marcar mais um pênalti a favor do Flamengo. Com a qualidade habitual, Gabriel Barbosa deslocou o goleiro e encaminhou a vitória rubro-negra.

O time carioca aproveitou o jogador a mais em campo para diminuir o ritmo da partida, mas sem tirar a bola dos pés. Nos acréscimos, o goleador do Mundial, Pedro, encontrou tempo para marcar o seu quarto gol na competição. O centroavante recebeu na área e colocou no cantinho para fechar o placar: 4 a 2 para o Flamengo e terceiro lugar garantido.

Fonte: OGOL.COM.BR/Foto: Gettys