Flamengo e Adidas lançam segundo uniforme; fotos

O Flamengo e a Adidas lançaram nesta quinta-feira o segundo uniforme do time principal.

A camisa branca com o short da mesma cor ou preto foi apresentada pelos jogadores da equipe masculina de futebol e também pelas meninas do feminino.

Ídolos do passado mais uma vez apareceram para vestir o manto sagrado, como Andrade, Mozer e Tita.

Vale lembrar que em 2021 se comemora o aniversário de 40 anos do título do Mundial de Clubes. O unforme tem referências ao Japão, local da conquista em 1981, com origamis na estampa.

O lançamento oficial da camisa nova é nesta sexta-feira nas lojas oficiais. A estreia deve acontecer no Campeonato Brasileiro.

Entre os modelos, está um short vermelho, com os origamis. Segundo informações, ele não vai ser usado em jogos. E sim os de cor preta ou branca.

Veja trecho da nota divulgada pelo Flamengo sobre o lançamento:

A camisa dois é uma reinterpretação da camisa que vestiu os 11 atletas que entraram em campo naquele histórico 13 de dezembro. Predominantemente branca, a camisa traz detalhes que remetem a vários elementos da vitória, como o urubu, mascote do clube, em uma versão Origami – tradicional arte japonesa – e um patch especial do mascote na nuca. As mangas e os shorts são rubros e levam grafismos especiais que também homenageiam o momento inesquecível.

Para a campanha de lançamento, adidas e Flamengo trazem a inspiração Brasil e Japão por meio de grafismos e ilustrações com estilo japonês e sob a narração e música exclusiva de Marcelo D2 – flamenguista que explora a música carioca entre samba, rap e funk.

Por R$279,99 na versão adulta, a camisa II do Flamengo chega primeiro em adidas.com.br/flamengo

, loja.flamengo.com.br

, loja.mercadolivre.com.br/flamengo

, lojas adidas e oficiais do clube nesta sexta-feira (14). A partir de 21 maio, o aguardado novo Manto estará disponível em todas as lojas.