Flamengo e Sampaio Correia se enfrentam no Mangueirão com a cobertura da Super Marajoara

Hoje tem Marcha dos Esportes para levar ao rádio ouvinte todas as emoções do Campeonato Estadual de Futebol do Rio de Janeiro em Belém, o Cariocão. O Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença receberá Flamengo e Sampaio Corrêa, do Rio. O Mengão chegou a Belém movimentando o torcedor.

Havia onze anos que o Rubro-Negro não visitava a capital paraense. Todos os ingressos foram vendidos.

A partida começa às 21h30 desta quarta-feira, com a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line