Flamengo faz consulta para ter Cristiano Ronaldo no Mundial

Um dos principais jogadores do futebol mundial pode estar a caminho de um clube brasileiro no próximo ano. É o que apontam consultas feitas pelo Flamengo a seus patrocinadores para tentar contar com ninguém menos do que o português Cristiano Ronaldo em 2023. A informação é do colunista Matheus Leitão, da Revista Veja.

O atual campeão da Copa Libertadores teria intenção de contar com o astro em seu elenco por três meses para a disputa do Mundial de Clubes, campeonato que tem como grande favorito o Real Madrid, da Espanha, onde o português jogou entre 2009 e 2018. O Flamengo ainda não fez proposta ao jogador, mas tem a intenção de formalizá-la.

De acordo com a publicação da Veja, a apresentação de uma proposta formal ao português dependerá da negociação do time carioca com os patrocinadores que estão sendo consultados. Na última terça-feira (22), CR7 anunciou sua rescisão de contrato com o Manchester United e afirmou que o momento é de buscar um novo desafio.

Eleito melhor jogador do mundo por cinco vezes, o atleta faz parte do elenco de Portugal, que estreará na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24) contra a equipe de Gana, em jogo que acontece às 13h (horário de Brasília).

