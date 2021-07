Flamengo terá torcida no Mané Garrincha pela Libertadores

O Flamengo conseguiu transferir a partida contra o Defensa y Justicia, pela Taça Libertadores, para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com isso, o clube carioca poderá jogar com torcida de até 15 mil pessoas, que representa 25% da capacidade do estádio.

O jogo acontecerá na próxima quarta-feira (21), às 21h30.

O jogo será liberado para quem já estiver imunizado com a segunda dose da vacina ou para quem apresentar exame RT-PCR negativo. A venda de ingressos está permitida. Os organizadores do confronto serão responsáveis por fiscalizar os cartões de visitação e os testes. Há uma multa de até R$ 100 mil em caso de descumprimento.

O clube carioca pediu a transferência justamente porque o governo do Distrito Federal autorizou, por meio de decreto, a presença de torcidas em estádios de futebol.

No último domingo (11), a Conmebol já havia liberado a entrada de torcidas nos jogos da Libertadores. No entanto, a medida só seria válida se o governo local também autorizasse. A CBF, por sua vez, afirma ser contra. Para a entidade, a presença de público nos jogos do Brasileirão só acontecerá quando houver o fim das restrições em todos os estados.

Além disso, o clube também precisou negociar com o Defensa y Justicia, uma vez que, pelo regulamento da Libertadores, não é possível alterar o local da partida, que originalmente seria no Maracanã. Em contrapartida, o Flamengo ofereceu uma compensação financeira.

Fonte: Pleno News