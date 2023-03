Flamengo vence Atlético Mineiro e segue no grupo da ponta do Brasileirão Feminino

O Flamengo emendou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. Jogando em casa, nesta sexta, o Rubro-Negro bateu o Atlético Mineiro por 1 a 0 com gol de Giovanna Crivelari, ainda no primeiro tempo.

Com os três pontos, o Fla chega aos nove pontos e segue no grupo da frente do Brasileirão. O Galo conheceu sua terceira derrota consecutiva e segue com três pontos na tabela.

Jogo é disputado e Fla é mais eficiente

O primeiro tempo foi disputado. O Galo conseguiu dificultar o jogo do Flamengo, pressionando saída de bola, mas não conseguiu criar grandes chances de gol, diferente das adversários. Sole Jaimes e Cris tiveram boas oportunidades para abrir o placar, mas pararam na goleira Raíssa. O rubro-negro abriu o placar aos 27 minutos: Darlene cruzou na área e Sole Jaimes dividiu com a goleira alvinegra. Na sobra, Giovanna Crivelari bateu para o gol vazio e abriu o placar. O Atlético teve algumas chances, mas sem perigo. O rubro-negro, depois do gol, controlou a partida e não teve mais chances na primeira etapa.

O Fla iniciou melhor a segunda etapa, mas as duas equipes tiveram chances. Sole Jaimes para o Fla e Ingrid Guerra para o Galo quase fizeram gols antes dos oito minutos. O jogo ficou um pouco travado na intermediária, com as equipes tendo chances esporádicas. Na liderança do placar, o rubro-negro ‘cozinhava’ o jogo e o Atlético tentava ter boas ações ofensivas. De cabeça Ingrid Guerra mandou bola na trave e pouco depois, obrigou a goleira Bárbara a fazer boa defesa. Apesar da pressão alvinegra, o Flamengo se segurou e confirmou a vitória.

Texto retirado de ogol.com.br