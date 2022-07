FLAMENGO X ATHLETICO | COPA DO BRASIL | 27.07.2022

Na noite desta quarta-feira (27), o Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentarão, a partir das 21h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá cobertura ao vivo pelo canal do Youtube de A Província do Pará.

O próximo duelo entre as equipes, pela Copa do Brasil, será pelo jogo de volta, e está programado para ocorrer no dia 17 de agosto (quarta-feira), ás 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação