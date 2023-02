FLAMENGO X BOAVISTA | CAMPEONATO CARIOCA | 01.02.23

O Flamengo enfrenta o Boavista nesta quarta-feira (01), pelo Campeonato Carioca. A bola vai rolar no Maracanã, pela sexta rodada da Taça Guanabara. A partida terá cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Para o líder Flamengo, está partida será o último teste antes de viajar para o Marrocos, onde irá disputar o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro viaja na quinta-feira (02), com concentração às 18h30, a estreia será no dia 7 de fevereiro.

Para o lanterna da competição, o Boavista, a expectativa é se reerguer nessa partida e não descer de vez na tabela. Até agora a equipe está com dois pontos atrás de Resende e Portuguesa.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação