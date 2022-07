FLAMENGO X CORITIBA | BRASILEIRÃO SÉRIE A | 17ª RODADA | 16.07.2022

Para a noite deste sábado (16) também tem futebol, um duelo entre Flamengo e o Coritiba, no Mané Garrincha em Brasília (DF) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h com cobertura ao vivo pelo canal no Youtube de A Província do Pará.

O Flamengo vem de uma vitória e classificação contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, o resultado é um incentivo para sair vitorioso na partida de hoje, atualmente a equipe está no 9ª colocado com 21 pontos na tabela.

Já o seu adversário, o Coritiba vem de um empate vergonhoso em casa de 2 a 2 contra o Juventude. A fase do time não é uma das melhores, após seis jogos sem saber o gostinho da vitória, finalmente conseguiu o efeito contra o Fortaleza por 2 a 1.

Agora é torcer pelo seu time e assistir a cobertura em nossos canais de comunicação.

Foto: Divulgação