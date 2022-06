Flamengo X Cuiabá | Brasileirão Série A | 15.06.2022

Hoje a noite (15) o Flamengo entra em campo para enfrentar o Cuiabá pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado a partir das 20h30 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com cobertura do canal A Província do Pará.

As duas equipes estão empatadas na pontuação, a diferença é na colocação da tabela onde o Flamengo está, no 16° colocado, e a equipe do Cuiabá na 18° colocação. Ambas equipes tentam se afastar do Z-4.

O último duelo do Flamengo foi contra o Internacional onde perdeu por três a um, a equipe já vem atrtes rodada sem saber o gostinho do que é vitória, o jogo foi de estreia para o Técnico Dorival Júnior, apesar de uma estreia amarga, o objetivo de hoje é se reerguer e fazer a alegria da torcida já que a competição vai ser disputada em casa.

Já o Cuiabá vem de uma vitória sobre o Corinthians e um empate com o Bragantino, diante deste desempenho, da pra perceber que o time vem atuando melhor fora de casa.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação