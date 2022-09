Neste domingo (18) é dia de Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo e o Fluminense, se enfrentam às 16h, no Maracanã, e terá a cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará, e com a equipe dos titulares do esporte da Rádio Super Marajoara AM 1130.

O Flamengo já está classificado para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, agora no Brasileirão o objetivo é entrar com força total em campo para ir em busca de mais pontos e chegar mais próximo do atual líder do campeonato, o Palmeiras, que soma 54 pontos, já o Rubro-Negro está no terceiro lugar com 45 pontos.

Já o Fluminense está em um momento delicado. Com a eliminação da Copa do Brasil no duelo contra o Corinthians, o que resta para a equipe é encarar o Brasileirão como consolo. O Fluminense teve até agora apenas três vitorias dentro de dez jogos, e precisa vencer neste domingo se quiser garantir uma vaga na libertadores do ano que vem.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: A Província do Pará

Jornalista: Marina Moreira