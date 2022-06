Flamengo X Fortaleza | Campeonato Brasileiro 2022 | 05.06.2022

Na tarde deste domingo (5) o Flamengo enfrenta o Fortaleza no estádio do Maracanã a partir das 16h, essa será a nona rodada do campeonato Brasileiro.

A equipe do Flamengo busca sua quinta vitória consecutivas na temporada, enquanto seu adversário busca o seu primeiro triunfo na competição nacional.

A equipe Rubro-Negro vem de uma doce vitória conquistada recentemente em cima do seu último adversário, que na ocasião foi o Fluminense, os flamenguistas venceram por 2 a 1 no último domingo (29), e pretende manter esse mesmo ritmo no jogo de logo mais.

Por outro lado o Fortaleza vem de uma amarga derrota, em sua ultima apresentação em campo perdeu para o Ceara por 1 a 0, na ultima quarta-feira(1) também pelo Campeonato Brasileiro.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação