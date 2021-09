Flamengo x Grêmio – Brasileirão Série A – 21ª RODADA – 19/09/2021 – AO VIVO

Após o duelo da última quarta-feira, pela Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio voltam a se enfrentar neste domingo, às 20h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato vai tentar ampliar os bons números, e o time de Felipão, encerrar um jejum. No último confronto, o clima foi quente em campo.