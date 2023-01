FLAMENGO X NOVA IGUAÇU | CAMPEONATO CARIOCA | 21.01.2023

Hoje (21) a tarde o Maracanã vai ferver, pois o Flamengo recebe o Nova Iguaçu. Essa será a terceira rodada válida pelo Campeonato Carioca. O jogo inicia às 16h no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, e terá cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Os líderes da Taça Guanabara somam sete pontos, rubro negro vem de um empate que teve direito a vais da torcida flamenguista. Para hoje, a torcida espera um jogo com vitórias para os donos da casa.

Já o seu adversário, o Nova Iguaçu, ainda não sentiu o gosto da vitória durante a competição, além de ter apenas um ponto nos únicos dois jogos até agora, a equipe tenta fugir da lanterna, para não cair na zona do rebaixamento no Estadual.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira