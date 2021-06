Flanelinha é executado por ocupantes de carro prata no bairro da Condor, em Belém

Rafael de Oliveira Silva, de 39 anos, morreu após ser atingido nas costas por diversos disparos de arma de fogo no bairro da Condor, em Belém. Agentes do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados via Centro Integrado de Operações (CIOP) por volta das 6h30 para atender a ocorrência, na rua 9 de Janeiro entre as passagens Orquídea e 21 de Abril.

Segundo informações colhidas pelos policiais militares que isolaram a cena do crime, a vítima foi morta por ocupantes de um carro prata no momento em que ia trabalhar. Aparentemente, Rafael não percebeu a aproximação dos algozes, já que foi atingido pelas costas e não teve qualquer chance de defesa. Os criminosos fugiram em seguida.

A motivação do assassinato segue sendo um mistério. Não há informações se a vítima possuía algum desafeto, entretanto câmeras de segurança das proximidades do local onde tudo ocorreu devem ser colhidas para auxiliar nas investigações. No local também foram encontradas cápsulas de calibres não identificados.

Uma irmã de Rafael esteve no local e conversou com os policiais. Ela registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, que deverá ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios (DH).

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

