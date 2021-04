Flanelinha é morto com tiro na cabeça, em Marabá

Um flanelinha identificado apenas como “Biozinho” foi morto com um tiro na cabeça na manhã desta sexta-feira (30), no Núcleo Velha Marabá, município de Marabá, sudeste paraense. A Polícia Civil está investigando a motivação e autoria do crime. Até o momento desta publicação, nenhuma prisão havia sido feita.

O homicídio aconteceu no início da manhã, por volta das 5h, na avenida Maneco, no trecho conhecido como “Bambuzal”. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram o corpo da vítima caído ao chão, às margens da movimentada avenida.

Testemunhas informaram que Biozinho seria morador da Folha 33 e trabalhava como flanelinha na Rodoviária Pedro Marinho de Oliveira, que fica na Folha 32. Ele foi alvejado com um único tiro, fatal, na região da cabeça, e morreu na hora, sem chance de socorro.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para preservar a cena do crime. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) também foi mobilizada para fazer a remoção. O autor do crime tomou rumo desconhecido e segue foragido.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada (com informações de Vinícius Soares, do portal Debate Carajás)