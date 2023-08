Flávio Bolsonaro registra B.O. contra influenciadora trans

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abriu um boletim de ocorrência contra a influenciadora trans Sophia Barclay por difamação, após ela fazer uma declaração polêmica. Durante participação no Real Podcast, no início do mês, Barclay afirmou que o senador teve relações sexuais com uma travesti.

Segundo a influenciadora, o fato teria ocorrido em uma festa organizada pelo jogador de futebol Neymar Jr., na qual ela estava presente.

O boletim de ocorrência foi registrado em 17 de agosto. Flávio diz ter tomado conhecimento da declaração por meio de sua advogada pessoal, que teria visto o conteúdo circulando pelas redes sociais em vídeos de corte. Ele afirma que nem mesmo esteve presente na festa de Neymar.

Na ocorrência, Flávio afirma que “não conhece e nunca ouviu falar da senhora Sophia Barclay” e classifica a atitude da influenciadora trans como “criminosa e mentirosa”.

O senador diz ainda que as falsas acusações estão “causando graves danos ao seu casamento”, que dura 13 anos. Ele é casado com a dentista Fernanda Antunes Figueira, com quem tem duas filhas.

À coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Sophia disse ter ficado “surpresa” com a atitude de Flávio em registrar o B.O.

Fonte: Pleno News/Fotos: Pedro França/Agência Senado // Reprodução/Instagram Sophia Barclay