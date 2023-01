Flávio Dino diz que “democracia venceu” ao citar operação da PF

O ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino , se manifestou sobre a operação Lesa Pátria , deflagrada pela Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (20). Segundo Dino, que fez uma publicação dizendo o trabalho de investigação está sendo contínuo, “a democracia venceu” .

A primeira fase da ação, que foi ordenado pelo STF, busca identificar os participantes, financiadores e fomentadores dos atos terroristas contra os Três Poderes em Brasília, no 8 de janeiro.

Dino, ainda, afirmou que tudo está ocorrendo “de acordo com a lei” . Ele também apontou que as “medidas cautelares e coercitivas obedecem às ordens do Poder Judiciário.”

Veja:

Polícia Federal segue investigando os crimes contra a nossa Pátria perpetrados por golpistas e seus aliados.

O trabalho técnico é contínuo e de acordo com a lei. Medidas cautelares e coercitivas obedecem às ordens do Poder Judiciário. A democracia venceu e vencerá. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 20, 2023

A operação

A primeira fase da operação Lesa Pátria da Polícia Federal cumpre nesta sexta (20) oito mandados de prisão contra suspeitos de financiar e participar dos atos terroristas ocorridos em Brasília.

Desde o início da manhã quatro pessoas já foram presas:

Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros

Randolfo Antonio Dias, em Minas Gerais

Renan Silva Sena, no Distrito Federal

Soraia Bacciotti, do Mato Grosso do Sul

Além dos mandados de prisão, foram expedidos 16 de busca e apreensão. Veja onde estão sendo cumpridos:

Distrito Federal: 5 de busca e apreensão e 2 prisões

Goiás: 1 busca e apreensão

São Paulo: 7 busca e apreensão e 3 prisões

Rio de Janeiro: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Minas Gerais: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Mato Grosso do Sul: 1 busca e apreensão e 1 prisão

Entenda por quais crimes os alvos são investigados:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição;

deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A Polícia Federal pede para que, caso alguém tenha informações sobre pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques do último dia 8, encaminhe a identificação para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.

Fonte: IG/Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL