Flávio Dino “homenageia” PF por acordo de delação com Mauro Cid

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se apressou em se manifestar acerca da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de homologar acordo de delação premiada entre o tenente-coronel Mauro Cid e a Polícia Federal. A reação do ministro de Lula foi positiva, com elogios à PF.

– Minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do Sr. Mauro Cid. A Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF – escreveu no Twitter, no início da tarde deste sábado (9).

Além de homologar a delação, Moraes também concedeu a liberdade provisória a Cid, sob a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, o tenente-coronel foi afastado das funções no Exército e não pode sair de casa.

A homologação é considerada uma das fases mais importantes no processo de colaboração premiada.

Cid está preso desde maio por suspeita de falsificar cartões de vacina contra a Covid-19. Ele esteve no STF na última quarta-feira (6) acompanhado por seu advogado, Cezar Roberto Bitencourt, e se reuniu com um juiz auxiliar do gabinete de Moraes.

Fonte: Pleno News/ Foto: Tom Costa / MJSP