Flor rara da Amazônia é redescoberta no Parque do Utinga, em Belém

Uma flor amazônica rara, da espécie Ruizterania belemnensis, foi encontrada no Parque Estadual do Utinga, em Belém, por um pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). A planta, que havia sido registrada pela primeira vez há mais de 100 anos em Santa Bárbara do Pará, volta a ser identificada na Região Metropolitana, agora dentro de uma unidade de conservação.

Segundo o pesquisador Leandro Ferreira, este é apenas o segundo registro da espécie na região. O primeiro local onde ela foi vista foi destruído pelo avanço urbano. A planta foi localizada em uma área de vegetação do tipo “campinarana”, e sua localização exata está sendo mantida em sigilo para evitar interferências humanas.

A descoberta reforça a importância ambiental do Parque Estadual do Utinga, segundo destacou Júlio Meyer, gerente do Ideflor-Bio. “A identificação de espécies como essa dentro do parque mostra o quanto esse espaço é essencial para a preservação da biodiversidade amazônica”, afirmou.

O Parque Estadual do Utinga fica no bairro do Curió-Utinga e está aberto ao público de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h. O local também recebe agendamentos para visitas escolares e universitárias.

Imagem: Divulgação