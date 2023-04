Flordelis culpa pastor Anderson e “evangelho” em que foi criada

Condenada a 50 anos de prisão por ser a mentora do assassinato de seu marido, a pastora, cantora e ex-deputada federal Flordelis concedeu sua primeira entrevista desde que a sentença foi proferida no último ano.

A conversa foi conduzida pelo jornalista Ulisses Campbell, autor do livro Flordelis: A Pastora do Diabo. Na ocasião, Flordelis insistiu que é inocente e revelou os sentimentos que enfrentou quando sua sentença de meio século foi anunciada.

– Meu corpo estava no tribunal no dia do veredito. Mas, a minha alma ficou encolhida na cadeia. Senti o peso da condenação. Foi muito duro enfrentar tudo aquilo. Quando ouvi a sentença de 50 anos, um buraco se abriu sob meus pés. No entanto, a absolvição da Marzy, Rayane e André Luiz me mostrou que posso ter um novo julgamento – declarou.

Flordelis garantiu que deixará a cadeia “em breve” e que consertará “todos os erros” que cometeu “na vida e na igreja”. Ao ser questionada sobre quais equívocos seriam esses, ela foi categórica ao culpar o marido, pastor Anderson do Carmo, e o “evangelho” a que foi apresentada:

– O maior deles foi ter entregue a minha vida ao meu marido. No casamento, me calei e me anulei para tudo. O evangelho no qual fui criada me colocou como apêndice do pastor Anderson. Esse evangelho dava a ele permissão para controlar a minha vida, me violentar e me agredir permanentemente. Esse evangelho não me serve mais. Peço às mulheres da igreja que saíam dessa vida o quanto antes para não pararem aqui na cadeia como eu – frisou.

ROTINA

A pastora, que está na Penitenciária Talavera Bruce, divide uma cela de dez metros quadrados com outras seis prisioneiras, incluindo sua filha, Simone. Na entrevista, ela explicou como tem levado sua rotina.

– Canto todos os dias para as outras presas ouvirem. Lavo as minhas roupas sujas e as roupas das outras detentas. Também faço exercícios físicos pulando corda – relatou.

Flordelis também comentou sobre sua aparência, negando estar descuidada e salientando hoje ser livre de uma ditadura da beleza.

– Quando tinha compromissos profissionais, eu era tão pressionada a usar peruca e fazer botox que me tornei escrava da beleza. Era um sofrimento sem fim. Sou uma mulher preta. Antes, meu cabelo era disfarçado porque tentavam me embranquecer. Na penitenciária, isso acabou. Graça a Deus! Não estou largada. Mas tudo é mais simples e leve. Hoje, sou uma mulher presa, mas meu cabelo é livre – afirmou, sorrindo.

“JAMAIS CONFESSAREI O QUE NÃO FIZ!”

Aos 62 anos, Flordelis admitiu ter medo de morrer na prisão, especialmente porque sofre de arritmia cardíaca. Entretanto, se nega a confessar o crime para diminuir sua pena.

– Jamais confessarei o que não fiz! Não matei o Anderson do Carmo! Nem mandei matá-lo! Prefiro ficar na prisão por 50 anos sendo inocente do que bem menos tempo confessando o que não fiz – insiste.

Ela ainda revelou quais sentimentos tem pelo pastor Anderson, que morreu em 2019 com mais de 30 tiros na garagem de sua casa, em Niterói, no Rio de Janeiro.

– Antes, alternava sentimentos de saudades e ódio. Recentemente, entrei na Justiça para tirar o nome [Souza] dele do meu. Hoje reconheço todos os males que ele fez a mim, às minhas filhas, às minhas netas, destruindo toda a minha família – assinalou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução