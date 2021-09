Flórida vai multar em R$ 25 mil quem exigir passaporte de vacina

O estado da Flórida, nos EUA, aplicará multa 5 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 25 mil, para empresas, escolas e órgãos públicos que exigirem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para permitir a entrada de pessoas.

A nova regra passará a valer a partir do dia 16 de setembro. A lei foi promulgada pelo governador do estado, Ron DeSantis, no início do ano.

“Na Flórida, sua escolha pessoal em relação às vacinas será protegida e nenhuma empresa ou entidade governamental poderá negar seus serviços com base em sua decisão”, afirmou o governador republicano. De acordo com medida, a punição será aplicada por cada pessoa que tiver o comprovante solicitado e em cada caso registrado no local.

A secretária de comunicação do governo da Flórida, Christina Pushaw, explicou que a população não está proibida de levar o comprovante para a rua e apresentar quando for entrar em algum estabelecimento.

“Por alguma razão, a proibição de passaportes de vacinas na Flórida realmente é um gatilho para os democratas. Eu não entendo. Se eles quiserem levar seu histórico médico a todos os lugares e mostrar seus documentos no McDonald’s, ninguém os impedirá”, escreveu Christina em seu perfil.

Vacinação

Os EUA conseguiram avançar rapidamente com a vacinação, no entanto, uma parcela grande da população ainda está relutante em receber os imunizantes.

O presidente, Joe Biden, usou as redes sociais para pedir que a desinformação espalhada contra as vacinas seja freada. “Estão matando gente”, disse.

Fonte metropoles.com