Fluminense apresenta proposta pelo lateral-direito Daniel Alves, ex-São Paulo

Livre no mercado desde que deixou o Tricolor, lateral-direito entra na mira do clube das Laranjeiras, que promete não fazer loucuras; Flamengo também monitora a situação

Após ter rescindido com o São Paulo, Daniel Alves é um dos principais nomes livres no mercado da bola. O Fluminense formalizou interesse e apresentou uma proposta ao lateral-direito, e agora aguarda um retorno. A notícia foi dada primeiramente pela “ESPN” e confirmada pelo LANCE!.

Com problemas financeiros, o Fluminense garante que não fará nenhum tipo de loucura nos cofres para contratar o jogador. Nas Laranjeiras, o nome de Daniel Alves é visto positivamente.

Outros clubes monitoram a situação do defensor, como Flamengo e Athletico Paranaense. Daniel Alves fez apenas seis jogos pelo São Paulo no atual Campeonato Brasileiro e, por isso, pode jogar por outra equipe na competição.

Com o interesse avançando para uma resposta positiva ou não, o tempo é inimigo do Fluminense. As inscrições no Campeonato Brasileiro fecham no dia 24 de setembro, próxima sexta-feira. Mesmo livre no mercado, Daniel Alves não poderia ser registrado após essa data.

O lateral-direito está sem clube desde a semana passada, quando rompeu contrato com o São Paulo pelo atraso no pagamento de salários.

FONTE LANCE!