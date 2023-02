Fluminense encara Portuguesa de olho na vice-liderança do Cariocão

Duelo às 16h no Maracanã terá transmissão da Rádio Nacional

Depois da vitória por 2 a 0 no no clássico contra o Vasco no último domingo (19), o Fluminense volta a campo na tarde deste sábado (25) em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Carioca. O embate da antepenúltima rodada do torneio será contra a Portuguesa, atual nona colocada. O duelo, com início às 16h (horário de Brasília) no Maracanã, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Maurício Costa.

Em caso de vitória, o Tricolor das Laranjeiras assume temporariamente a vice-liderança do Cariocão. Isto porque o Botafogo, atual segundo colocado, também joga neste sábado (25) contra o Flamengo às 18h. Caso o Alvinegro não vença, aí sim o Flu encerra nona rodada na vice-liderança.

Para o jogo desta tarde, o técnico Fernando Diniz vai contar com o elenco quase completo. Depois da transferência de Yago Felipe para o Bahia, confirmada esta semana, os únicos desfalques do Tricolor são o zagueiro Manoel (lesionado) e o lateral-esquerdo Jorge, que teve rompimento no ligamento do joelho direito confirmado esta semana.

O Tricolor deve ir a campo com Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Guga; André, Martinelli, Ganso (Giovanni); John Arias, Keno e Germán Cano.

Já a Portuguesa chega à nona rodada do Carioca com apenas duas vitórias no torneio. A Lusa busca a vitória pra ao menos ficar entre o quinto e o oitavo lugar na tabela, garantindo assim a participação na Taça Rio (o campeão assegura presença na Copa do Brasil 2024).

O treinador da Portuguesa, Felipe Surian, não terá desfalques para o embate de logo mais. A provável escalação deve ser com João Lopes; Joazi, Matheus Santos, Fredson, Yuri; Charles, Lucas Santos, Anderson Rosa, Romarinho; Emerson Carioca e Watson.

* Colaboração do estagiário Luiz Eduardo da Silva, sob supervisão de Verônica Dalcanal.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Agência Brasil* – Rio de Janeiro