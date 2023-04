Fluminense goleia Paysandu pela Copa do Brasil e abre boa vantagem para o jogo de volta em Belém

O Fluminense abriu boa vantagem sobre o Paysandu pela Copa do Brasil de 2023. O tricolor carioca goleou o Papão por 3 a 0 no Maracanã, em jogo realizado a noite de quarta-feira, 12. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Os gols do campeão carioca foram marcados no primeiro tempo. No segundo, caberia mais, porém, o goleiro Thiago Coelho, evitou que o placar fosse mais elástico.

Coelho, em dois lances decisivos, impediu os gols do artilheiro Cano. O Flu ainda colocou duas bolas na trave bicolor.

O Paysandu não reeditou o futebol dos jogos anteriores, simplesmente foi apático em todo desenrolar da partida.

Na primeira fase apareceu uma vez na área tricolor e na etapa de complemento, ‘ciscou’ sem levar perigo ao gol de Fábio.

CABEÇA

Dois gols do Fluzão foram marcados de cabeça. O primeiro gol, aos 27 minutos, Arias cruza e Nino aparece no meio da zaga do Paysandu e testa de cima para baixo.

No segundo, a zaga corta escanteio errado, Keno domina, gira e bate no cantinho de Thiago Coelho, aos 34 minutos.

Já o terceiro, aos 41 minutos, foi uma cópia do primeiro. Outra cobrança de escanteio. Felipe Melo sobe no meio da zaga e cabeceia. O esboço do goleiro bicolor foi lento.

Com o placar garantido e abusando de gols perdidos na etapa final, o técnico Fernando Diniz fez várias mudanças na equipe carioca. No lado do Paysandu, Márcio Fernandes trocou vários jogadores, mas a estratégia não surtiu qualquer efeito.

LESÃO

O atacante Bruno Alves saiu lesionado e vira problema para o jogo de volta, dia 25 no Mangueirão.

Anderson Daronco, Fifa, dirigiu a partida, Edilson e Bocanegra, do Paysandu, foram punidos com cartão amarelo. (Colaboração: Braz Chucre/Ronabar)

Ficha técnica

Fluminense x Paysandu

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 12/04/2023

Local: Estádio do Maracanã

Horário: 19h30

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Alexandre Jesus), Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo (Guga); André, Alexsander e Lima; Jhon Arias, Keno (Gabriel Pirani) e Cano (Giovanni Manson)

Técnico: Fernando Diniz

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos (Edílson), Genílson, Bocanegra e Igor Fernandes (Rodolfo Filemon); João Vieira e Geovane; Bruno Alves (Luis Phelipe), Ricardinho (Jiménez) e Eltinho (Fernando Gabriel); Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)



Imagens: R7 e Jorge Luís Totti/Agência Paysandu