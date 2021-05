Fluminense pode ter mudanças contra Junior Barranquilla nesta terça

Basta apenas um empate no confronto com o Junior Barranquilla nesta terça-feira (17), no Maracanã, para o Fluminense garantir vaga nas oitavas de final da Taça Libertadores da América.

O momento então é de poupar titulares para a decisão do próximo sábado (22) do Campeonato Carioca? Não é bem assim que o técnico Roger Machado encara a situação.

“Não tem como pensar no outro fim de semana. A gente pensa jogo a jogo. Parece um chavão, mas confesso que antes da decisão, no jogo para a Libertadores, eu nem iniciava pensar sobre o clássico do final de semana porque não tem espaço mental para que isso aconteça. A partir de amanhã (domingo), a gente volta novamente para a Libertadores, recupera energia mental e foca nesse resultado que nos dará a vaga. Posteriormente, quando tem o apito final, a gente se dedica novamente ao clássico”, comentou o técnico, no sábado (15), depois do empate com o Flamengo por 1 a 1 na primeira partida da final do Cariocão.

O Fluminense vem atuando com força máxima nos jogos, mas dificilmente será o momento de Roger fazer testes. Afinal, depois do compromisso pela Libertadores, a equipe terá mais três dias até a decisão do Carioca.

Isso não quer dizer que o time será o mesmo. Além da dúvida sobre a escalação de Gabriel Teixeira e Luiz Henrique, e depois da atuação apagada de Nenê e a boa entrada de Cazares, o treinador pode escolher um time diferente.

“Eu não optei pelo Gabriel na posição do Luiz por uma questão técnica (contra o Flamengo). Optei por uma questão estratégica. Para o próximo jogo tudo é possível, assim como eu entrei com o Cazares no segundo tempo, ele poder ter uma oportunidade como titular. A gente vai alternando e pegando o melhor momento de cada jogador para que a gente consiga ter uma evolução como equipe”.

O Tricolor lidera o Grupo D da Libertadores, com oito pontos. O River Plate é o segundo, com seis, seguido pelo Junior Barranquilla, que soma três pontos. O lanterna é o Independiente Santa Fé, que tem apenas dois pontos em quatro rodadas.

