Fluminense recebe River Plate no Maracanã na estreia da Libertadores

Esta quinta-feira (22) ficará na memória dos tricolores cariocas, pois, após um hiato de oito anos, o Fluminense volta a disputar uma partida pela Taça Libertadores da América. E a caminhada em busca da glória eterna começa contra o River Plate (Argentina), a partir das 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. Brasileiros e argentinos estão no Grupo D junto com Santa Fe e Junior Barranquilla, ambos da Colômbia.

“O que nos colocará na condição de brigar por este título é a classificação para as oitavas de final. A partir daí, tudo se iguala”, afirma Fred. O veterano atacante de 37 anos é um dos trunfos do técnico Roger Machado para estrear com sucesso na competição.

O Tricolor vem de vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca com uma trinca de volantes (Yago Felipe, Martinelli e Wellington) que pode ser repetida esta noite. Dos cinco reforços recém-contratados, não jogam o atacante argentino naturalizado paraguaio Raúl Bobadilla, por falta de documentação, e o zagueiro David Braz, que recupera do novo coronavírus (covid-19).

Já os argentinos chegam à estreia na Libertadores após golearem o Central Córdoba por 5 a 0 pelo Campeonato Argentino. Com quatro Libertadores no currículo (1986, 1996, 2015 e 2018) e o mesmo técnico desde 2014, Marcelo Daniel Gallardo (campeão da competição como jogador e treinador), o River Plate é um dos favoritos a ficar com o título da atual edição da Libertadores.

Esta será a primeira partida oficial entre Fluminense e River Plate. As duas equipes já disputaram quatro amistosos, com dois empates e uma vitória para cada lado.

