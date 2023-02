Fluminense surpreende e anuncia volta de Marcelo, uma das grandes Crias de Xérem

O Fluminense anunciou um dos grandes reforços do futebol brasileiro em 2023. Nesta sexta-feira (24), o Tricolor Carioca oficializou a volta do lateral Marcelo ao clube depois de 17 anos.

Há poucos dias, o veterano acertou a rescisão contratual com o Olympiacos, da Grécia, onde atuou em nove partidas e anotou três gols. As especulações eram de um possível acerto com o Al-Nassr, da Arábia Saudita time atual de Cristiano Ronaldo. Desta forma, Marcelo está de volta onde tudo começou. A Cria de Xerém, formada nas Laranjeiras, se profissionalizou em 2005 e já se despediu no ano seguinte para ganhar a Europa e o mundo. Foram apenas 50 jogos pelo Flu e a promessa de voltar no futuro. Com a camisa do Real Madrid, o lateral construiu uma trajetória de idolatria e marcada por levantar troféus.

Foram 546 jogos, 38 gols marcados, com direito ao pentacampeonato da Liga dos Campeões, o tetra no Mundial de Clubes, além de seis títulos do Campeonato Espanhol. Pela seleção brasileira, Marcelo totalizou 58 partidas e esteve presente nas Copas do Mundo de 2014 e 2018. O único título aconteceu na Copa das Confederações de 2013.

Fonte: OGOL.COM.BR/Foto: @Fluminense