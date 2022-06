FLUMINENSE X ATLÉTICO-GO – BRASILEIRÃO SÉRIE A – 11ª RODADA 11.06.22

O confronto entre Fluminense e Atlético -GO será disputado neste sábado (11), pela 11ª rodada do Brasileirão, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, as 19h (horário de Brasília).

Após sua última vitória por 5 a 3 sobre o Atlético-MG, o Fluminense soma 14 pontos e briga para ficar entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão.

Já o seu adversário, o Atlético-GO luta para sair da zona de rebaixamento, seu ultimo desempenho na rodada foi positivo, já que ganhou de 2 a 1 sobre o Avaí na competição nacional.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação