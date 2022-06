As 21h30 o Fluminense e Atlético-MG disputam a décima rodada do Campeonato Brasileiro 2022 na noite desta quarta-feira (8) no Estádio do Maracanã.

Após duas derrotas seguidas, o Fluminense precisa se garantir na rodada desta noite para tentar se distanciar do Z-4. A equipe busca manter a confiança que o time vinha adquirindo nos últimos sete jogos quando obteve cinco vitorias e dois empates, com um total de 18 gols marcados e só quatro sofridos.

Já o Atlético vem de um empate sem gols contra o Palmeiras em São Paulo, durante sua última participação do campeonato Brasileiro, após somar duas vitorias consecutivas. Atualmente o atlético soma 16 pontos e está na terceira colocação.

Para acompanhar a rodada desta noite, assista a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação