FLUMINENSE X BOAVISTA | CAMPEONATO CARIOCA | 26.01.2023

O Fluminense e Boa Vista se enfrentam na noite desta quinta-feira (26) pela quarta fase do Campeonato Carioca. A partida inicia às 21h10 no Maracanã. A partida terá cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Fluminense vai em busca de gols para continuar 100% na competição, já que a equipe é a única até agora que venceu os três primeiros jogos da disputa no estadual. O Fluminense ocupa a segunda colocação com nove pontos, dois a menos que o Flamengo que tem dois jogos a mais.

Enquanto isso, o seu adversário busca os três primeiros pontos na competição. Até a gora o grupo ainda não venceu no campeonato. Nos três jogos disputados até agora, o time apenas empatou com o placar de 2 a 2, o time está na última colocação com um ponto.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação